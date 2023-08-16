Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 255 570 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 255 570 солдат. Уничтожено 4 324 танка.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 16 августа.

Сообщается, что погибли уже 255 570 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 4 324 танка, 8 380 боевых бронированных машин, 5 152 артиллерийские системы, 714 РСЗО, 485 средств ПВО, 315 самолетов, 314 вертолетов, 4 248 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 404 крылатые ракеты, 18 кораблей/катеров, 7 614 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 773 единицы специальной техники.

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