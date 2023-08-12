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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Нежинская епархия УПЦ купила автомобиль для ВСУ

Нежинская епархия УПЦ купила автомобиль для ВСУ

Александра Кудрявцева
12.08.23 15:45
108
Нежинская епархия УПЦ купила автомобиль для ВСУ
Главная: В Черниговской области в Прилуках верующие Украинской Православной Церкви собрали средства и приобрели автомобиль для нужд защитников Украины.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт orthodox.cn.ua, чин освящения транспортного средства совершил благочинный 1-го Прилукского церковного округа протоиерей Николай Котеленец.
 
Военнослужащие, которым был передан автомобиль, поблагодарили прихожан Украинской Православной Церкви за помощь и молитвы.
 
Как сообщалось ранее, по благословению Предстоятеля УПЦ Фонд поддержки защитников Украины в честь гетмана Петра Калнышевского передал для ВСУ два реанимационных автомобиля, а также собрал и подготовил группу волонтеров для эвакуации раненых защитников Украины.
 
В тему: На Буковине верующие УПЦ передали автомобиль для нужд ВСУ.

Тэги: автомобиль, ВСУ, УПЦ

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