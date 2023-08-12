Нежинская епархия УПЦ купила автомобиль для ВСУ

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Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 252 780 солдат
В Беларуси произошел пожар на Мозырском НПЗ
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Украина открыла коридоры в Черном море для торговых судов
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Эрдоган сделал важное предложение по зерновой сделке
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