Лукашенко заявил, что продолжит вывозить украинских детей в Беларусь

Главное: Лукашенко признался, что планирует и дальше вывозить украинских детей в Беларусь. Это происходит при «финансовой поддержке» России.

Детали: Формальный лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна и дальше будет вывозить украинских детей из Донбасса. Об этом 11 августа сообщает Белта.

Лукашенко отметил, что «планировал и планирует» заниматься «оздоровлением» украинских детей из Донбасса в Беларуси.

«И то, что западники пытаются нарушить, чуть ли не к уголовной ответственности привести, это смешно. Мы договорились с Путиным, что будем из союзного бюджета финансировать эти поездки», — сказал президент Беларуси.

В июне белорусский Красный Крест сообщил, что в стране находятся более 700 детей из Украины.

А тему: Оккупанты массово вывозят украинских детей в российские военные лагеря.