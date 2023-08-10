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Новости > Синоптики рассказали, чем будет удивлять погода украинцев в ближайшие дни

Синоптики рассказали, чем будет удивлять погода украинцев в ближайшие дни

Александр Панько
10.08.23 15:49
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Синоптики рассказали, чем будет удивлять погода украинцев в ближайшие дни

Главное: В Украине немного потеплеет. Но ожидаются дожди.

Детали: Синоптики поведали, чего ждать от погоды украинцам в ближайшие пару дней. Появился прогноз Гидрометцентра.

Специалисты по небесной канцелярии говорят, что в пятницу, 11 августа, по всей территории страны, кроме Киевской, Житомирской, Винницкой и Одесской областей, прогнозируются кратковременные дожди и грозы.

На Левобережье местами пройдут значительные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 метров в секунду.

Уточняется, что ветер будет при этом преимущественно северный, в восточных областях восточный, 7-12 метров в секунду.

Сообщается, что ночью будет плюс 12-17, а в восточных и южных областях 17-22 тепла. Днем обещают плюс 21-26, а на востоке и в Одесской области до 29 тепла.

Что касается Киева, то завтра должно быть сухо, ветер северный, 7-12 метров в секунду. Ночью ожидается плюс 14-16, а днем 23-25 тепла.

В субботу 12 августа, в Украине пройдут кратковременные дожди и грозы, в Черниговской, Сумской областях ночью значительные дожди; днем в северо-восточных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 метров в секунду.

В западных, Винницкой, Одесской областях и в Крыму будет без осадков.

Ветер северо-западный, западный, 5-10 метров в секунду. Температура в южных и восточных регионах ночью будет плюс 15-20, а днем 24-29 тепла. На остальной территории ночью прогнозируют плюс 11-16, а днем 19-24 тепла, на Закарпатье прогреется до плюс 23-28.

В украинской столице послезавтра ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, западный, 5-10 метров в секунду. Ночью будет плюс 14-16, а днем 21-23 тепла.

В тему: Стало известно, вернется ли в Украину адская жара.

Тэги: общество, погода, погодные условия, синоптики, новости Украины

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