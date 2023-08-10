Из «Слуги народа» выгнали двух депутатов

Главное: Двух депутатов от «Слуги народа» исключили из партии. Речь идет об Анатолии Гунько и Богдане Торохтие.

Детали: Народных депутатов Анатолия Гунько и Богдана Торохтия официально исключили из фракции «Слуга народа». Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в Telegram.

«Политическое решение было принято сразу. Юридические вопросы потребовали некоторое время», — отметил Арахамия.

При этом он отметил, что правоохранительные органы будут работать с обоими депутатами, а «никто никого выгораживать не будет».

Напомним, несколько СМИ обнародовали расследование, фигурантом которых стал нардеп Богдан Торохтий. Так, по данным журналистов, супруга парламентария Алина Левченко в 2022 году приобрела квартиру и помещение в курортном городе Болгарии, а также квартиру и паркоместо в Киеве.

Также известно, что нардеп с начала полномасштабной войны 8 раз выезжал из Украины.

Нардеп Анатоий Гунько и двое его сообщников были пойманы на взятке в 85 тысяч долларов. Он пытался «продать» землю Национальной академии аграрных наук.

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