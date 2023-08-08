В Нью-Йорке на женщину напала акула

Главное: Акула напала на женщину на пляже нью-йоркского района Куинс. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Детали: В американском Нью-Йорке произошло громкое ЧП. Как сообщает ABC News, на пляже Rockaway в районе Куинс на 50-летнюю женщину в минувший понедельник, 8 августа, напала акула.

Известно, что пострадавшую госпитализировали в критическом состоянии.

Уточняется, что нападения акул на этом пляже крайне редки.

Информируется также, что Rockaway сразу же закрыли для посетителей, а в воздух подняли вертолет, но обнаружить морских хищников не удалось.

В тему: В Египте поймали акулу, сожравшую россиянина.