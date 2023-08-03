К литовской границе подошла группа «вагнеровцев», — Науседа

Главное: Часть «вагнеровцев» подошла к литовской границе. Литва усилила охрану границы, а также подготовила и обновила планы прикрытия границы, включая подкрепление со стороны армии.

Детали: Часть наемников находящейся в Беларуси российской частной военной компании «Вагнер» находятся вблизи границы с Литвой, в городе Гродно. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает LRT.

По его словам, количество наемников в Беларуси уже превышает или приближается к 4000 человек. Часть из них заняла позиции в Гродненской области, в связи с чем существует риск провокаций на польских или литовских границах. Президент Литвы прогнозирует, что количество «вагнеровцев» в Беларуси может возрасти до 10 тысяч.

Литва, со своей стороны, уже приняла меры по усилению охраны границы, а также подготовила и обновила планы прикрытия границы, включая подкрепление со стороны армии.

«У нас могут быть разные взгляды на намерения боевиков „Вагнера“ в Беларуси, но совершенно ясно одно: и для Путина, и для Лукашенко было бы слишком большим соблазном не воспользоваться присутствием боевиков Вагнера в их непосредственном соседстве для возможных провокаций против стран НАТО», — заявил Наусегда.

Он подчеркнул, что Литва должна иметь четкие алгоритмы действия в случае усложнения ситуации вокруг «вагнеровцев», включая закрытие границы с Беларусью. В то же время, это должно происходить в координации с Польшей и Латвией. В частности, провокации со стороны наемников будут рассматриваться как действия со стороны России.

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