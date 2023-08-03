Стало известно, во сколько обходится война в Украине

Главное: Денис Шмыгаль поведал, сколько денег уходит у Украины на войну. Это два триллиона гривен в год.

Детали: Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, во сколько нашей стране обходится война. Сделал он это на конференции послов Украины.

Глава правительства сказал, что в год на это уходит около двух триллионов гривен.

Чиновник поведал: «В мирное время доходная часть бюджета Украины составляла 1,3 триллиона гривен. Сегодня на ВСУ мы в бюджете закладывали 1,3 триллиона гривен, по ходу года выделили еще 509 миллиардов гривен. Сейчас еще будем выделять порядка такой суммы. Фактически, ВСУ, война стоят Украине сегодня около двух триллионов гривен».

Он добавил, что остальные средства наша страна, по сути, получает от своих партнеров.

В тему: Шмыгаль рассказал, как Украина собирается выживать после войны.