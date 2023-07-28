Ситуация вокруг ЗАЭС продолжает накаляться

Главное: Возле ЗАЭС слышны взрывы. Их фиксируют наблюдатели МАГАТЭ.

Детали: Вокруг контролируемой российскими военными Запорожской АЭС в Энергодаре продолжает накаляться ситуация. О том, что происходит, поведал глава Госатомрегулирования Олег Кориков.

По его словам, рядом с объектом были слышны взрывы, которые зафиксировали наблюдатели миссии МАГАТЭ.

Он сказал: «В последнее время мы располагаем информацией от представителей МАГАТЭ, постоянно находящихся на Запорожской АЭС, о том, что идентифицированы мины. Последняя информация была о том, что слышали взрывы 26 и 27 июля».

Отмечается, что угроза на Запорожской АЭС возрастает.

По его словам, нет уверенности в том, что системы безопасности исправны, а персонал, нанятый оккупантами, – квалифицированный и ответственный.

Подчеркивается, что в условиях отсутствия надлежащего технического обслуживания не может быть уверенности, что эти системы работают надлежащим образом в случае необходимости.

Информируется, что россияне превратили объект в милитаристскую базу.

Говорится: «Там есть оружие, взрывчатка, военная техника, милитаристский персонал. Это все не имеет ничего общего с обеспечением ядерной традиционной безопасности. Учитывая все вышеописанное, невозможно в полной мере выполнить требования Международной конвенции по раннему оповещению, и Украина уже информировала об этом и партнеров, и МАГАТЭ».

Подчеркивается, что следует возобновить онлайн-передачу данных по радиационному мониторингу Запорожской АЭС, но на сегодняшний день передача данных не восстановлена.

Резюмируется: «Таким образом, риски значительно возрастают, а возможности эксплуатирующей организации и возможности других институтов реагировать в случае аварии минимальны».

В тему: На ЗАЭС обнаружили мины.