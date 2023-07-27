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Новости > Мільярд не на армію, а ремонт дороги. Блогер вказав на скандальний тендер Київавтодора

Мільярд не на армію, а ремонт дороги. Блогер вказав на скандальний тендер Київавтодора

Автор: «Фраза»
27.07.23 20:41
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Мільярд не на армію, а ремонт дороги. Блогер вказав на скандальний тендер Київавтодора

У Києві провели тендер на ремонт дорожньої ділянки біля Жулянського шляхопроводу. Київавтодор витратить на ремонт ділянки дороги Т-10-27 понад 1 млрд гривень. Про це з посиланням на відповідний тендер пише блогер Микола Тихонов у Facebook.

«Тендер на мільярд, на виробництво дронів, автівки для ЗСУ, воїнам ПВО на знищення шахідів та ракет? Не вгадали! У Київавтодора є справи важливіші за «війнушку», — повідомив блогер.

Крім того, за його словами, в тендері була лише одна компанія-учасник та фактично переможець цього тендеру, славнозвісна компанія — ОНУР.

«Мразоти чиновники, вже геть втратили землю під своїми ногами. Поки вся країна займається війною та допомогою фронту, тварі чинуши вирішили, що зараз можуть пиляти бюджетні гроші, як ніколи раніше», — додав блогер.

Тэги: тендер, Киевавтодор, ремонт дорог, Київавтодор

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