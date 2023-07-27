Адмирал США рассказал, как НАТО может защитить корабли в Черном море

Главное: НАТО может защитить корабли в Черном море. Одним из механизмов прекращения блокады может быть практика, применявшаяся в Персидском заливе, отметил адмирал США Джеймс Ставридис.

Детали: Силы НАТО могут сопровождать суда с украинской агропродукцией в Черном море после выхода России из зерновых соглашений. Об этом написал в авторской колонке для Bloomberg адмирал США Джеймс Ставридис, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (2009 — 2013).

«По международному праву, морские блокады незаконны. Между сторонами нет объявленной войны (напомним, это, по словам самого Путина, только „специальная военная операция“), и это напрямую ограничило бы свободу в открытом море. Путин также использует голод как оружие, уменьшая поставка продовольствия в Северную Африку и другие части глобального Юга. Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров нескольких ключевых зерновых культур, удобрений и масел», — подчеркнул Ставридис.

По его словам, одним из механизмов прекращения блокады может быть практика, применявшаяся в 1980-х годах в Персидском заливе, когда Иран перекрыл Ормузский пролив и заблокировал 25% мировых поставок углеводородов: тогда флаги на кувейтских нефтяных танкерах сменялись на американские с американской регистрацией, что делало их, по сути, активами США. Однако удобнее конвоирование торговых караванов силами НАТО.

«Как это будет работать? Вероятно, объединив торговые суда в караваны из трех-пяти кораблей, каждый из которых сопровождался двумя военными кораблями с управляемыми ракетами», — отметил адмирал.

Ставридис также считает, что такой план может быть реализован либо НАТО, либо коалицией под руководством США. При этом ООН не может взять на себя ведущую роль из-за способности России ветировать решение Совета Безопасности.

Ранее Федерация работодателей транспорта Украины обнародовала заявление, согласно которому из-за заблокирования портов Украина потеряла по меньшей мере 10% ВВП, 18 млрд. долларов валютной выручки, 500 тыс. рабочих мест и 135 млрд. гривен налогов.

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