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Новости > Кадыров рассекретил данные о чеченцах, воюющих в Украине

Кадыров рассекретил данные о чеченцах, воюющих в Украине

Александр Панько
27.07.23 11:41
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Кадыров рассекретил данные о чеченцах, воюющих в Украине

Главное: В Украине сейчас воюет более семи тысяч чеченцев. Такие данные приводит Рамзан Кадыров.

Детали: Глава Чечни Рамзан Кадыров поведал некоторые данные о представителях своего региона, которые сейчас воюют в Украине. Политик сделал пост в социальных сетях.

Так, он информировал, что сейчас в нашей стране боевые действия ведут свыше семи тысяч чеченцев.

В то же время, по его слова, с начала войны в Украине побывали более 28 тысяч военных из Чечни, из которых, как уверяется, свыше 13 тысяч – это добровольцы.

Комментируя ситуацию на фронте, Рамзан Кадыров признал: «Наиболее сложными участками считаются Бахмутское и Ореховское направления, где противник регулярно предпринимает попытки прорвать линию обороны».

В тему: «Кадыровцы» перешли под крыло минобороны РФ.

Тэги: Украина, Рамзан Кадыров, политика, война, Чечня

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