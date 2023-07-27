Шинейд О'Коннор: умерла знаменитая певица, страдавшая депрессией

Главное: Умерла ирландская певица Шинейд О'Коннор, которая страдала депрессией. Причина смерти пока неизвестна.

Детали: Умерла ирландская певица Шинейд О'Коннор – исполнительница Nothing Compares 2 U, мирового хита №1 1990 года.

Шинейд О'Коннор было 56 лет. Причина смерти пока неизвестна.

Несколько лет назад Шинейд О'Коннор рассказала о тяжелой борьбе с депрессией, от которой страдает уже много лет. О'Коннор рассказала, что уже несколько лет живет в одиночестве в мотеле на задворках Нью-Джерси. Из-за стигмы, связанной с ее психическим заболеванием, в ее жизни никого нет, сказала тогда певица.