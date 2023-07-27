Кевин Спейси оправдан: с него сняли обвинения в домогательстве к четырем мужчинам

Главное: Суд признал актера Кевина Спейси невиновным по делу о сексуальном насилии в отношении четырех мужчин.

Детали: Присяжные в лондонском суде признали американского актера Кевина Спейси невиновным по делу о сексуальном насилии.

Суд оправдал Кевина Спейси по девяти пунктам обвинения, которые касались домогательств в отношении четырех мужчин.

Кевин Спейси отреагировал на решение эмоционально: услышав, что его оправдали по всем эпизодам, он расплакался.