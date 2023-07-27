Кевин Спейси оправдан: с него сняли обвинения в домогательстве к четырем мужчинам

Главное: Суд признал актера Кевина Спейси невиновным по делу о сексуальном насилии в отношении четырех мужчин.
Детали: Присяжные в лондонском суде признали американского актера Кевина Спейси невиновным по делу о сексуальном насилии.
Главное: Суд признал актера Кевина Спейси невиновным по делу о сексуальном насилии в отношении четырех мужчин.
Детали: Присяжные в лондонском суде признали американского актера Кевина Спейси невиновным по делу о сексуальном насилии.
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