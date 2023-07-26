В ЕС одобрили новые санкции против Беларуси

Главное: Послы ЕС одобрили новые санкции против Беларуси. Новые ограничения будут касаться авиации и товаров двойного назначения, но никаких исключений для калийных удобрений.

Детали: Послы стран Евросоюза согласовали новый пакет санкций против Беларуси. Об этом написал корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в Twitter в среду, 26 июля.

«Послы ЕС только одобрили санкции против Беларуси. В основном — авиация и товары двойного назначения. Еще важнее — никаких отступлений для калия. Но ожидайте, что этот вопрос снова возникнет осенью», — написал он.

Позже Йозвяк добавил, что в отдельном решении послы ЕС также продлили на шесть месяцев запрет на выдачу виз и замораживание активов в отношении 1800 человек/организаций, нарушивших территориальную целостность Украины.

«Венгрии удалось удалить три второстепенных имени, но сначала она хотела удалить целых девять», — отметил журналист.

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