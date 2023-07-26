ЕС еще на полгода продлил сaнкции против РФ

Главное: ЕС продлил санкции против России. Но исключил трех человек по просьбе Венгрии.

Детали: Послы Евросоюза на шесть месяцев продлили антироссийские санкции, которые были введены за нарушение территориальной целостности Украины. Они будут действовать до конца декабря. Об этом сообщает испанское председательство в Европейском совете в Twitter.

«Послы стран ЕС договорились о возобновлении ограничительных мер в связи с территориальной целостностью Украины», — сказано в сообщении.

Как уточнил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк, решением послов ЕС был продлен запрет на выдачу виз и замораживание активов в отношении 1800 человек и организаций, которые причастны к нарушении территориальной целостности Украины.

«Венгрии удалось исключить три второстепенных имени (из санкционного списка), но изначально она хотела исключить девять (имен)», — написал Йозвяк.

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