Россия готовит корабли и авиацию для блокады Черного моря, — Минобороны

Главное: Оккупанты отрабатывают блокировку районов Черного моря, обнаружение и уничтожение кораблей. Для этого они готовят свои корабли и авиацию.

Детали: Россия готовит корабли и авиацию для блокирования районов Черного моря после выхода из «зерновой инициативы». Об этом сообщает Military Media Center.

Сообщается, что после выхода страны-агрессора из «зернового соглашения», вооруженные силы захватчиков активизировали боевую подготовку надводных сил и морской авиации Черноморского флота.

В частности, оккупанты отрабатывают блокировку морских районов, обнаружение и уничтожение кораблей.

«Очевидно, россияне практикуют поражение гражданских судов, которые будут следовать в и из портов Украины», — говорится в сообщении.

При этом захватчики продолжают совершенствовать систему обороны Крыма, в частности, Армянского и Перекопского направлений.

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