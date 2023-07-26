К Земле мчится очередной крупный астероид

Главное: К нашей планете с большой скоростью приближается еще один крупный околоземный космический камень.

Детали: В NASA прогнозируют сближение с Землей крупного околоземного астероида с высокой скоростью полета. Об этом пишет HiTech.

По данным экспертов, к Земле летит астероид под названием 2018 BG5, обнаруженный 5 лет назад. Его размер оценивают в 55 метров, что сравнимо со средним размером пассажирского авиалайнера.

Это космическое тело относится к группе астероидов под названием Аполлоны, которые постоянно пересекают орбиту Земли во время своего вращения вокруг Солнца и могут близко подлетать к планете.

«Сейчас астероид 2018 BG5 мчится сквозь космос с удивительной скоростью, составляющей 30 тысяч км/ч. Максимально близко к Земле этот астероид будет находиться в четверг, 27 июля. Это значит, что он должен пролететь мимо планеты на расстоянии 4,1 млн км. Но большой размер этого астероида и его относительная близость по космическим меркам от Земли делают его потенциально опасным. Падение такого астероида, как 2018 BG5, может нанести значительный ущерб на месте падения, хотя это не приведет к глобальной катастрофе. Ученые считают, что для того, чтобы уничтожить все живое на Земле, нужно, чтобы в планету врезался астероид шириной не менее 96 км», — заявили ученые.

В тему: Гигантский астероид приближается к Земле.