Оккупанты организовали в Мариуполе «рынок рабов», — мэрия

Главное: Петр Андрющенко показал «рынок рабов» в Мариуполе. Напротив площади Свободы на пр. Мира каждый день можно «купить себе раба» — там нанимаются на однодневную работу и местные жители, и приезжие.

Детали: Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал, как в оккупированном городе местные жители и привезенные оккупантами каждое утро нанимаются на работу на один день. «Биржу труда», организованную захватчиками, Андрющенко называет «рынком рабов».

«Рынок рабов в Мариуполе. Без шуток. Напротив площади Свободы на пр. Мира каждый день можно купить себе раба. Утром. Сначала здесь собирались местные мариупольцы. Теперь даже здесь их выжила азиатская русня. От 2,5 тысячи день. Во что бы то ни стало. Практически. Жданов-2023. Прыжок в имперское прошлое...», — констатирует Андрющенко.

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