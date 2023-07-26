В России решили… перенести дату начала Второй мировой войны

Главное: В России хотят пересмотреть дату начала Второй мировой войны. Появилась идея перенести ее на 7 июля 1937-го года.

Детали: В России задумались о том, чтобы пересмотреть дату начала Второй мировой войны. Идею выдвинули во фракции КПРФ.

Депутат государственной Думы Дмитрий Новиков заявил, что вместо 1 сентября 1939-го года, когда Германия напала на Польшу, началом конфликта стоит считать 7 июля 1937-го года.

Он сказал: «Работа над новым учебником по истории. Один из вопросов, который мы считаем важным обсудить вместе с профессиональным сообществом историков, о временных рамках Второй мировой войны».

Политик напомнил, что именно 7 июля 1937-го года милитаристская Япония напала на Китай.

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