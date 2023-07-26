Усейн Болт: легендарный спортсмен сделал сенсационное заявление

Главное: Бывший бегун Усейн Болт готов стать футболистом. Но за огромные деньги.

Детали: Бывший ямайский бегун Усейн Болт (восьмикратный олимпийский чемпион и одиннадцатикратный чемпион мира, на счету которого сразу восемь мировых рекордов) сделал сенсационное заявление. 36-летний атлет готов стать профессиональным футболистом.

Так он отреагировал на новость о том, что клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» предложил ПСЖ 300 миллионов евро за французского нападающего Килиана Мбаппе, которому пообещали заплатить за год игры 700 миллионов евро.

У себя в Twitter Усейн Болт сообщил: «Я готов возобновить карьеру на один год за зарплату в 776 миллионов долларов».

Стоит напомнить, что в 2018-м году бегут принял участие в двух товарищеских матчах австралийской футбольной команды «Сентрал Кост Маринерс», в которых забил два мяча. Но спортсмен отказался подписывать профессиональный контракт с клубом из-за того, что его не устроила предлагаемая зарплата.

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