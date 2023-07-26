Зеленский сообщил украинцам замечательную новость

Главное: Украина получила усиление своей ПВО. Об этом поведал Владимир Зеленский.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания сообщил хорошую новость. По его словам, наша страна получила усиление ПВО.

Он информировал: «Заслушал текущие отчеты о поставках оружия и боеприпасов. Есть усиление для нашей системы ПВО. Его направят туда, где сейчас больше всего нужно».

Глава государства сказал, что руководители разведки доложили об активности врага и его ближайших планах, а СБУ рассказали о ходе последних реализаций относительно врага внутри страны.

Кроме этого, как стало известно, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал о наступательных и оборонных действиях по всей линии столкновения.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 243 680 солдат.