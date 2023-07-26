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Новости > В Австралии во время операции у пациентки… загорелось лицо

В Австралии во время операции у пациентки… загорелось лицо

Александр Панько
26.07.23 16:30
148
В Австралии во время операции у пациентки… загорелось лицо

Главное: У пожилой пациентки в Австралии во время операции загорелось в лицо. На клинику подали в суд.

Детали: Скандальный инцидент произошел в Австралии. О нем пишет издание News.com.au.

Сообщается, что бывшая медсестра Мэрилин Эспинола подала в суд на клинику, в которой она работала, за инцидент, в ходе которого у пожилой пациентки, находившейся в сознании во время операции, загорелось лицо.

Женщина стала свидетельницей жуткого происшествия, которое произошло еще три года назад.

В публикации сказано, что возгорание произошло из-за использования дополнительного кислорода в опасной близости с электроприборами и хирургическими простынями.

Экс-сотрудница поведала, что во время двусторонней биопсии височной артерии на пациентке загорелась одежда, а позже и все лицо.

При этом бедолага находилась в сознании и кричала от боли, а медицинский персонал лишь говорил ей успокоиться и ждать, пока придет помощь.

Она рассказала, что во время ее попыток потушить огонь она повредила лодыжку, но за эту производственную травму она так и не получила своевременную компенсацию от клиники.

Также, по ее словам, после увиденного кошмара у нее диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство и глубокую депрессию. Отмечается, что

Теперь медсестра собирается в судебном порядке получить компенсацию за психологические последствия увиденного, из-за которых она не может вернуться к карьере медсестры и обычной повседневной жизни.

Что касается пострадавшей пациентки, то она была переведена в ожоговое отделение больницы Альфреда, где ей потребовалось провести несколько операций на лице, шее, челюсти и одной руке.

О судебном иске с ее стороны пока не сообщается.

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Тэги: операция, здоровье, мир, Австралия

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