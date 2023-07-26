Кремль готовит три заграничных визита Путина

Главное: Владимир Путин может посетить саммиты в Китае и Индии, по которым он уже получил приглашение. Также он планирует посетить Турцию.

Детали: Президент страны-агрессора России Владимир Путин может совершить три заграничные поездки — в Китай, Индию и Турцию. Об этом сказал его помощник Юрий Ушаков во вторник, 25 июля.

По его словам, визит Путина в Турцию есть в планах и у российской, и у турецкой стороны. Но о конкретных сроках Москва и Анкара пока не договорились.

«Упоминались август и другие варианты, но мы конкретно эту работу еще не приступили. Хотя мы имеем в виду, что наш президент пообещал Эрдогану приехать в Турцию», — заявил Ушаков.

На счет других поездок сроки более конкретны. В частности, Путина уже пригласили в Китай.

«Известно, что мы получили приглашение и намерены поехать в Китай», — сказал представитель Кремля, а отвечая на вопрос о сроках визита, он уточнил, что речь идет об октябре, когда пройдет форум «Один пояс — один путь».

В Индию российский президент может отправиться в сентябре на саммит G20 (9-10 сентября в Нью-Дели), но формат его участия еще не определен.

«По „двадцатке“ (формат) пока не понятен, но приглашение мы получили», — отметил Ушаков.

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