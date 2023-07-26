Синоптик напророчила украинцам возвращение сильной жары

Главное: В Украине ожидается жара. Осадков будет меньше.

Детали: Синоптик Гидрометцентра Наталья Птуха поведала, чего ждать украинцам от погоды в ближайшее время. Слова специалиста цитирует издание NV.

Эксперт говорит, что погода в нашей стране будет носить переменчивый характер.

Сообщается, что уже с 27 июля на смену полю пониженного давления поступит очередное поле высокого давления, из-за чего будет преимущественно без осадков.

Впрочем, по ее словам, 30 июля в правобережной части, а 31 июля на левобережной ожидаются кратковременные грозовые дожди.

Температура ночью прогнозируется плюс 12-18, на юге будет около 23 тепла и чуть выше. Днем воздух по Украине прогреется до плюс 25-31.

Отмечается, что в южной части страны, а 29-30 июля также и в восточных областях ожидается 28-35 тепла.

В то же время, на западе и севере будут комфортные плюс 21-27.

Информируется: «Прогнозов на август еще нет, но по сегодняшним расчетам, именно первые дни августа, буквально 1-2 числа будет преобладать поле высокого давления. То есть это преимущественно без осадков. И, соответственно, температурные показатели уже будут несколько выше: плюс 30 и больше будет не только по югу, а и по остальным областям».

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