На месте обрушенного моста на Закарпатье установили механизированную переправу

Главное: Через реку Тересва установили механизированную переправу. На месте обрушенного моста.

Детали: Всего за одну ночь через реку Тересва на Закарпатье на месте разрушенного моста спасатели возвели механизированную переправу. Об этом информирует ГСЧС.

Были установлены секции тяжелого механизированного моста ТММ-3М1 длиной сорок метров и расчистили места подъездных путей временной переправы.

Уточняется: «Проезд на автодороге Н-09 обеспечен через временную переправу, работниками полиции обеспечивается реверсивное движение».

В тему: Мост обрушился 24 июля. Пострадали пять человек, среди них двое детей. Он был построен в 1957-м году и ни разу капитально не ремонтировался.