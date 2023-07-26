Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 243 680 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 243 680 солдат. Уничтожено 4 177 танков.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 26 июля.

Сообщается, что погибли уже 243 680 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 4 177 танков, 8 136 боевых бронированных машин, 4 727 артиллерийских систем, 698 РСЗО, 457 средств ПВО, 315 самолетов, 311 вертолетов, 3 993 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 307 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 7 211 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 708 единиц специальной техники.

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