Рада продлит военное положение и мобилизацию в ближайшие дни

Главное: В Украине, вероятнее всего, еще на 90 суток продлят военное положение и мобилизацию. В последний раз их продлили в мае до 18 августа 2023 года.

Детали: Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине снова продлят. Вероятно, это произойдет в ближайшие дни. Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, действие военного положения и мобилизации продлят еще на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года.

Это уже восьмое продление военного положения и мобилизации с начала полномасштабной войны. В последний раз их продлили в мае до 18 августа 2023 года.

Железняк напомнил, что для продления военного положения и всеобщей мобилизации президент Украины должен подписать два указа, которые подают на утверждение в парламент. Затем оборонный комитет Рады должен одобрить указы. После этого проходит голосование в зале.

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