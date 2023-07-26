Марихуана в Украине будут выращиваться со штрих-кодом на каждом кусте

Главное: Марихуану в Украине будут выращивать со штрих-кодом. Наказание за нелегальное выращивание будет, как за сбыт наркотиков.

Детали: О готовящихся мерах по контролю за ее выращиванием марихуаны в Украине рассказала «Украинским новостям» вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, которая в 2021 году стала инициатором законопроекта о легализации данного наркотика.



"Требования будут достаточно жесткими. Мы прописывали, что медицинский каннабис будут выращивать только в закрытом помещении, то есть в теплицах. Надо оборудовать помещения, обеспечить штрих-кодирование каждого куста, сделать видеонаблюдение. Все это прописано в законе", – рассказала она.



По ее словам, наказание за нелегальное использование, выращивание, перепродажу "этого лекарства" будет таким же, как за сбыт наркотиков. При этом лицензия на производство будет стоить, как и на производство алкоголя и табачных изделий, около 800 гривен. Планируется, что лицензии будет выдавать Государственная врачебная служба.



Говоря о потребностях страны, Стефанишина сказала, что минимум 6 млн украинцев с психологическим травмами и расстройствами нуждаются в подобном лечении.

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