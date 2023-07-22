В Киеве УПЦ раздала гуманитарные наборы переселенцам

Лихорадка денге: ВОЗ предупреждает о вероятности новой пандемии
Экс-главе Минздрава Степанову объявили подозрение в махинациях с паспортами
Путин начал открыто угрожать Польше
Игорь Гиркин (Стрелков) задержан в Москве, — росСМИ
Министр культуры Ткаченко решил уйти в отставку
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 240 690 солдат
Украина достойно ответила России на морскую блокаду
Украинские военные начали применять кассетные боеприпасы, предоставленные США, — WP
«Вагнеровцы» озвучили свои потери в Украине
В Севастополе и Феодосии прогремели взрывы