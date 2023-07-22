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Новости > «Кокаиновые» акулы атакуют американцев

«Кокаиновые» акулы атакуют американцев

Александр Панько
22.07.23 10:04
129
«Кокаиновые» акулы атакуют американцев

Главное: Акулы, наевшись кокаина, нападают на людей в США. Они стали невольными наркоманами: контрабандисты, сбегая от патрулей, сбрасывают тюки с кокаином в море.

Детали: «Кокаиновые» акулы нападают на людей у берегов Флориды: Discovery сняли документальный фильм о странном поведении рыб. ОБ этмо сообщает The New York Post.

Ученые наблюдают за рыбами, которые, как считается, стали невольными наркоманами: контрабандисты из Южной и Центральной Америки порой, сбегая от патрулей, сбрасывают тюки с кокаином в море. Эти упаковки акулы принимают за добычу.
 
Экспериментируя, ученые обнаружили, что «под кайфом» многие особи могут вести себя странно — бесконечно плавают вокруг несуществующей добычи, смотрят в пустоту, а одна из акул сделала вид, что хочет напасть на ученых, но, раскрыв пасть, промахнулась и укусила воду. 
 
 

Тэги: акула, кокаин

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