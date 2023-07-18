В Киеве появились какие-то странные вандалы

Главное: В Киеве орудуют вандалы. Они портят деревья.

Детали: В Киеве появились весьма странные вандалы. О них поведали в КГГА.

Сообщается, что те повредили более сотни деревьев вдоль проспекта Романа Шухевича в Днепровском районе.

Информируется: «Сделав отверстия сверлом, злоумышленники залили неустановленную жидкость в деревья. Многие уже начали засыхать».

Стоит добавить, что факт повреждения деревьев обнаружили и зафиксировали сотрудники коммунального предприятия «Укрзеленстрой» во время инспекции территории, после чего на место ЧП вызвали все соответствующие службы, в том числе, Государственную экологическую инспекцию и полицию.

В тему: В Киеве вандалы повредили мост Кличко.