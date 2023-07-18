Рейтинг паспортов: Украина заняла 30-е место

Главное: Опубликован свежий рейтинг паспортов. Украина занимает в нем 30-е место.

Детали: Появился рейтинг паспортов от компании Henley & Partners. В нем учитывается количество стран, в которые граждане могут ездить без виз.

Украина занимает 30-ю позицию в списке, поднявшись на четыре рядка. С нашим паспортом можно въехать в 146 стран.

Стоит отметить, что за прошедший год украинцы получили возможность в рамках безвизового режима посещать Джибути, Израиль и Суринам.

Вместе с нами на одной позиции находятся Гренада и Сент-Люсия.

Лидируют же в рейтинге Сингапур (192 страны), Италия, Германия и Испания (190).

Добавим, что Россия занимает в списке 49-ю позицию – с ее паспортом без виз можно въехать в 115 стран.

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