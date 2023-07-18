Появились данные о свежих успехах ВСУ

Главное: Контрнаступление ВСУ продолжается. Сообщается об успехах.

Детали: Представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев поведал о новых успехах во время контрнаступления. Его слова цитирует Military Media Center.

По его словам, идет наступление на двух южных направлениях.

Уточняется, что на направлениях Малая Токмачка – Новопокровка и Великая Новоселка – Урожайное ВСУ имели успех и закрепляются на достигнутых рубежах.

Также украинские бойцы продолжают вести наступательные действия на Бахмутском направлении – севернее и южнее Бахмута.

Резюмируется: «Противник оказывает мощное сопротивление, продолжаются тяжелые бои».

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