Джейн Биркин: умерла знаменитая французская актриса

Главное: Умерла французская певица и актриса Джейн Биркин. Биркин известна своими отношениями с французским режиссером и композитором Сержем Генсбуром.

Детали: Знаменитая французская певица и актриса Джейн Биркин скончалась в возрасте 76 лет

Она прославилась своими ролями в фильмах «Фотоувеличение» и «Калейдоскоп», а также в экранизациях произведений Агаты Кристи. Биркин также была известна своими долголетними отношениями с французским режиссером и композитором Сержем Генсбуром.

В честь нее была названа одна из самых роскошных и дорогих женских сумок в мире — Hermès Birkin.