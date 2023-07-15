Дефицит апельсинового сока грозит миру из-за неурожая

Главное: Миру грозит рост цен и даже дефицит апельсинового сока. Всему виной неурожай апельсинов в Бразилии.

Детали: Миру грозит исторический дефицит апельсинового сока. Об этом заявил глава немецкой Ассоциации производителей фруктовых соков Клаус Хайтлингер

Всему виной неурожай апельсинов в Бразилии, которая является крупнейшим мировым поставщиком продукта. Также с низким урожаем столкнулись и другие поставщики — из США, Мексики и Испании.

Прогнозируется резкий рост цен на апельсиновый сок или даже его отсутствие на прилавках.