Трансгендеров отстранили от женского велоспорта

Главное: От женского велоспорта отстранили трансгендеров. Решение Международного союза.

Детали: Международный союз велосипедистов принял долгожданное решение. Он запретил трансгендерам принимать участие в женских соревнованиях под своей эгидой.

В принятом документе поясняется, что запрет будет распространяться на соревнования во всех категориях и различных дисциплинах.

Уточняется, что он будет касаться трансгендеров, которые сменили пол после полового созревания.

Резюмируется, что велогонщики могут быть допущены без ограничений до соревнований в открытой категории, которая ранее была только мужской.

В тему: Трансгендерам разрешили участвовать в женском триатлоне.