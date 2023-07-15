Трансгендеров отстранили от женского велоспорта

Главное: От женского велоспорта отстранили трансгендеров. Решение Международного союза.
Детали: Международный союз велосипедистов принял долгожданное решение. Он запретил трансгендерам принимать участие в женских соревнованиях под своей эгидой.
В принятом документе поясняется, что запрет будет распространяться на соревнования во всех категориях и различных дисциплинах.
Уточняется, что он будет касаться трансгендеров, которые сменили пол после полового созревания.
Резюмируется, что велогонщики могут быть допущены без ограничений до соревнований в открытой категории, которая ранее была только мужской.
В тему: Трансгендерам разрешили участвовать в женском триатлоне.