Внутренне перемещенным лицам обещают в ближайшее время погасить задолженность по выплатам

Главное: У внутренне перемещенных лиц возникли проблемы с выплатами. Долги обещают вскоре погасить.

Детали: В Украине возникли некоторые проблемы с выплатами внутренне перемещенным лицам. О ситуации поведали в министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий.

Там пообещал погасить долги за июль в ближайшее время.

Отмечается, что речь идет о государственной помощи на проживание в размере трех тысяч гривен в месяц лицам с инвалидностью и детям и двух тысяч гривен для остальных внутренне перемещенных лиц.

Подчеркивается, что данный вопрос обсуждался на совещании Координационного штаба по вопросам обеспечения реализации прав и свобод таких лиц.

Резюмируется, что по результатам совещания министерством финансов безотлагательно подписаны документы для направления средств на выплаты государственной помощи за июль, таким образом, в ближайшее время деньги поступят на банковские счета переселенцев.

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