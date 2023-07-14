Путин приедет на саммит БРИКС, — президент ЮАР

Главное: Владимир Путин посетит саммит БРИКС в Южной Африке. Власти ЮАР уверяют, что саммит пройдет в офлайн-режиме.

Детали: Российский президент Владимир Путин приедет на саммит БРИКС в Южную Африку. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, сообщает Eyewitness News.

Рамафоса на заседании Делового совета БРИКС в Сендтоне в четверг вечером заявил, что саммит пройдет в очном формате.

«Ходили слухи, что это тоже может стать онлайн-саммитом — нет. Он пройдет лицом к лицу, глаза в глаза», — сказал президент ЮАР.

В тот же день глава Делового совета БРИКС Ставрус Нихалоу заверил, что все лидеры примут участие лично. Речь идет о главах Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.

«Ожидайте нескольких глав государств. Но важно, что пять глав государств БРИКС посетят форум», — подчеркнул Нихалоу.

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