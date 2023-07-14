В Кремле назвали условие продления зерновой сделки

Главное: Путин назвал условие продления зерновой сделки. Глава Кремля убеждает, что как только «данные России обещания» будут исполнены, РФ тут же возобновит свое участие в договоре.

Детали: Россия рассматривает возможность приостановить свое участие в зерновом соглашении до тех пор, пока не будут выполнены все данные ей обещания по этим договоренностям, заявил председатель правящего режима РФ Владимир Путин в эфире пропагандистского телеканала Россия-24 в четверг, 13 июля.

«Мы можем приостановить наше участие в этом соглашении. И если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут выполнены — ну пусть выполнят эти обещания. И мы сразу же присоединимся к этому соглашению. Снова», — утверждает глава Кремля.

По его словам, Россия продлит зерновое соглашение «именно в тот момент, когда будут выполнены данные ей обещания».

Отметим, что соответствующие договоренности истекают через несколько дней.

В тему: В середине марта Россия заявила о продлении зерновой сделки.