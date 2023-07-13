СМИ узнали о судьбе Суровикина

Главное: По информации западных СМИ, генерала Суровикина допрашивают в Москве. Вероятно, он знал о планах главаря «вагнеровцев» Евгений Пригожин о бунте.

Детали: Российского генерала Сергея Суровикина удерживают и допрашивают в Москве. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание со ссылкой на собственные источники сообщает, что Суровикин после неудачного мятежа Пригожина удерживается и допрашивается в Москве. Он не был обвинен в соучастии, но собеседники издания говорят, что Суровикин знал о планах «вагнеровцев».

«Суровикин не находился в следственном изоляторе, но проходил неоднократные допросы, поскольку следствие выяснило, какую роль он сыграл в восстании, если она была, сообщили люди, знакомые с ситуацией. Они сказали, что Суровикин может быть освобожден, когда Путин решит, как справиться с последствиями мятежа», — говорится в материале.

Кроме того, по данным источников, Кремль до сих пор пытается отсеять нелояльных к путинскому режиму офицеров. После бунта Пригожина были задержаны по меньшей мере 13 высокопоставленных российских военных, после допроса некоторых уволили. Кроме того, еще 15 офицеров отстранили.

«Эти задержания направлены на очищение рядов тех, кому, как полагают, больше нельзя доверять», — говорят собеседники WSJ.

Так, среди задержанных был заместитель Суровикина — генерал-полковник Андрей Юдин, а также заместитель начальника военной разведки генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Впоследствии их отпустили, но отстранили от службы. Они находятся под наблюдением, их передвижение ограничено.

По информации WSJ, среди задержанных также находился генерал-полковник Михаил Мизинцев, известный как «Мариупольский резник». Именно он руководил осадой и бомбежками украинского города. Известно, что он присоединился к «Вагнеру» в конце мая.

В тему: В МО РФ заявили, что «вагнеровцы» сдали вооружение.