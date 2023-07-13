Ученые научились делать лекарства из бумажных отходов

Главное: Ученые превратили бумажные отходы в лекарства. Предлагаемая модель позволяет по-новому взглянуть на использование побочных продуктов бумажной промышленности, превращая их в ряд экологических и ценных химических веществ.

Детали: Группа ученых из Университета Бата превратила бумажные отходы в сырье для производства распространенных болеутоляющих средств. Об этом пишет New Atlas.

Теперь вместо химикатов на основе нефти исследователи предлагают использовать отходы бумажной промышленности. В частности, речь идет о химическом веществе бета-пинен. Его получают из сосновых деревьев. Это — природное соединение, которое входит в состав ароматного скипидарного масла.

Ученые использовали процесс, известный как «реакторы непрерывного потока» для производства парацетамола и ибупрофена и других важнейших компонентов для ряда лекарств и бытовых товаров.

«Одним из таких ингредиентов является 4-HAP — ключевой компонент бета-блокаторов, используемых при сердечных заболеваниях, лекарствах от астмы и даже парфюмерии и чистящих средств. Проще говоря, это исследование похоже на превращение кучи мусора в сундук с сокровищами: из того, что обычно считается отходами, создается нечто чрезвычайно ценное и нужное. Более того, поскольку реакторы непрерывного потока легче использовать в больших масштабах, весь процесс может стать практической, повседневной частью производства лекарств», — говорят исследователи.

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