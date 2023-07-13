Генерал подтвердил получение от США кассетных боеприпасов

Главное: Генерал Александр Тарнавский подтвердил, что Украина получила от США кассетные боеприпасы. Противник отдаст ту территорию, где будут применены кассетные снаряды, прогнозирует командующий ОСГВ Таврия.

Детали: Украина получила кассетные боеприпасы от США, но пока не применяла в войне против России. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой «Таврия» Александр Тарнавский в интервью CNN.

«Мы только что получили их (кассетные боеприпасы), мы их еще не использовали, но они могут коренным образом изменить (ситуацию на поле боя)», — сказал он.

Он отметил, что российские оккупанты понимают, что получив эти боеприпасы, Украина будет иметь преимущество: «Враг откажется от той части местности, где можно их использовать».

По словам Тарнавского, решение о том, на каких участках можно применять кассетные снаряды, будет принимать высшее руководство.

Он также отметил ограничения по использованию боеприпасов, заявив, что их использование запрещено в густонаселенных районах, даже если они оккупированы российскими войсками.

«Россияне думают, что мы будем использовать их на всех участках фронта. Это очень неправильно. Но они очень обеспокоены», — добавил Тарнавский.

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