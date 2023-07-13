Лесли Ван Хаутен: соратница Чарльза Мэнсона, участвовавшая в убийстве Шерон Тейт... вышла на свободу

Главное: В США досрочно выпустили из тюрьмы Лесли Ван Хаутен. Она в 1969 году убила актрису Шерон Тейт по приказу Чарльза Мэнсона.

Детали: В США досрочно выпустили из тюрьмы Лесли Ван Хаутен - самую юную последовательницу культа серийного убийцы Чарльза Мэнсона. Об этом сообщает NBC News.

Лесли Ван Хаутен участвовала в казни беременной актрисы Шерон Тейт и её домочадцев по приказу Мэнсона в 1969 году.

За совершённое преступление женщина провела за решёткой более пятидесяти лет. Первоначальный смертный приговор был отменен по апелляции и заменен пожизненным заключением с возможностью условно-досрочного освобождения.

Чарльз Мэнсон