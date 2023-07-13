Премьер Индии поведал о разговорах с Зеленским и Путиным

Главное: Премьер-министр Индии прокомментировал войну в Украине. Нарендра Моди говорит, что она негативно влияет на весь мир.

Детали: Премьер-министр Индии Нарендра Моди прокомментировал войну в Украине. Он призвал остановить ее.

Политик рассказал, что общался с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Индийский премьер поведал: «Я сказал им, что Индия готова поддержать все искренние усилия, которые могут помочь положить конец этому конфликту».

По его словам, у всех стран есть обязанность уважать суверенитет и территориальную целостность других государств, соблюдать международное право.

Он добавил, что Индия также обеспокоена влиянием войны в Украине на весь мир, в частности, на страны глобального Юга.

В тему: Премьер Индии сделал громкое заявление по поводу войны в Украине, выступая перед американцами.