Bard: в Украине заработал искусственный интеллект от Google

Главное: В Украине заработал искусственный интеллект от Google — Bard AI. Теперь он доступен и на украинском языке.

Детали: В Украине заработал Bard AI — искусственный интеллект от Google. Чатбот работает по принципу языковой модели и помогает получать четкие ответы на любые вопросы пользователей.

Теперь Bard AI доступен и на украинском языке.

Bard позволяет не только читать, но и слушать ответы — это полезно, если вы хотите услышать правильное произношение слова.

Также Bard может сохранять историю разговоров, делиться ей с друзьями и смотреть список изменений