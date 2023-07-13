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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Товарооборот Китая и CША обвалился с начала года

Товарооборот Китая и CША обвалился с начала года

Агата Кловская
13.07.23 11:00
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Товарооборот Китая и CША обвалился с начала года

Главное: Товарооборот Китая и CША существенно сократился. На 14,5% с начала года.

Детали: Товарооборот Китая и CША буквально рухнул за первые шесть месяцев этого года. Данные публикует главное таможенное управление КНР.

Сообщается, что товарооборот двух стран сократился сразу на 14,5% до 327,264 миллиарда долларов.

В то же время США остались в тройке ведущих торговых партнеров Пекина вместе с АСЕАН и ЕС.

Информируется, что экспорт из Китая в США за первое полугодие сократился в годовом выражении на 17,9% и составил 239,35 миллиарда долларов.

Отмечается, что США ввезли в Китай товаров на 3,7% меньше – на 87,913 миллиарда долларов.

Уточняется, что в минувшем июне уровень товарооборота составил 56,667 миллиарда долларов: США ввезли в Китай товаров на 13,972 миллиарда долларов, а Китай в США – на 42,694 миллиарда.

Добавим, что по итогам 2022-м года товарооборот двух стран вырос на 0,6% – до 759,427 миллиардов долларов.

В тему: Лидер Китая сделал ряд громких заявлений по ситуации в мире.

Тэги: США, товарооборот, Китай, мир, экономика

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