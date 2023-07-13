Верховный лидер Ирана обвинил США в гибели украинцев

Главное: Верховный лидер Ирана наехал на США. Али Хаменеи заявил, что американцы приносят украинцев в жертву ради обогащения.

Детали: Верховный лидер Ирана Али Хаменеи резко наехал на США по поводу войны в Украине. Он заявил, что американцы приносят наш народ в жертву ради собственной наживы.

Так, было сказано: «Интересы военно-промышленного комплекса Запада заложены в продолжении войны на Украине, а это требует жертв украинского народа».

По его словам, «положение украинцев является доказательством продолжения колониальных и грабительских идей Запада».

Резюмируется: «Сегодня Запад является наиболее уязвимым, чем когда-либо».

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