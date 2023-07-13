Верховный лидер Ирана обвинил США в гибели украинцев

Главное: Верховный лидер Ирана наехал на США. Али Хаменеи заявил, что американцы приносят украинцев в жертву ради обогащения.
Детали: Верховный лидер Ирана Али Хаменеи резко наехал на США по поводу войны в Украине. Он заявил, что американцы приносят наш народ в жертву ради собственной наживы.
Так, было сказано: «Интересы военно-промышленного комплекса Запада заложены в продолжении войны на Украине, а это требует жертв украинского народа».
По его словам, «положение украинцев является доказательством продолжения колониальных и грабительских идей Запада».
Резюмируется: «Сегодня Запад является наиболее уязвимым, чем когда-либо».
В тему: Байден сделал несколько заявлений по Украине.