Зеленский рассказал, о чем так долго разговаривал с Байденом

Главное: Зеленский озвучил детали встречи с Байденом. Глава государства отметил, что он с американским коллегой обсудил следующие темы: длительная поддержка, оружие, политика и НАТО.

Детали: Украинский президент Владимир Зеленский в ходе переговоров с американским коллегой Джозефом Байденом обсудил вопросы вооружения и вступления Украины в НАТО. Об этом глава украинского государства сообщил на своем Telegram-канале в среду, 12 июля.

«Встреча, по меньшей мере, вдвое длиннее, чем планировалось, и именно такая содержательная, как нужно», — отметил он.

По его словам, если бы протокол не остановил встречу, то они бы говорили еще дольше.

«Все темы: длительная поддержка, оружие, политика, НАТО. Отчетливо видим, как завершить эту войну нашей общей победой», — резюмировал Зеленский и поблагодарил американского лидера.

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