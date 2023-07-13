Контрнаступление ВСУ продолжается: появилась актуальная информация с ключевых направлений

Главное: ВСУ продолжают контрнаступление. Стала известна актуальная информация.

Детали: ВСУ не останавливают свое контрнаступление и идут вперед. Представитель Генштаба Андрей Ковалев, которого цитирует Military Media Center, поведал о ситуации на фронтах на четверг, 13 июля.

Отмечается, что украинские военные продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Сообщается, что ВСУ имеют успехи на направлениях Новоданиловка-Широкая Балка и Малая Токмачка-Новопокровка, закрепляясь на достигнутых рубежах.

Подчеркивается, что россияне оказывают серьезное сопротивление, осуществляют перемещение подразделений и войск, активно используя свои резервы.

Представитель военных поведал: «На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. На южном фланге наступления имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах».

Известно, что ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Всего в течение суток произошло 35 боевых столкновений. ВСУ отразили все атаки врага.

В тему: Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 236 040 солдат.